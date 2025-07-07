Нежная икра из кабачков, которая покоряет с первой ложки: легкий рецепт
Сезон кабачков в разгаре, а это значит, что пора готовить вкусную домашнюю икру. Это простое, бюджетное и ароматное блюдо, которое понравится всем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instgaram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Кабачковая икра
Список ингредиентов:
- очищенные от кожуры молодые кабачки - 1,5 кг.
- лук - 400 г
- морковь - 450 г
- растительное масло - 150 мл
- чеснок - 4-5 зубчиков
- соль - 1 ст.л
- сахар 1 ст.л
- томатная паста - 3 ст.л
- черный молотый перец - 1 ч.л
- уксус - 2 ст.л (если делаете на зиму)
Легкий способ приготовления
Для начала в кастрюлю положите лук, морковь и готовьте на среднем огне, периодически помешивая (7 мин). Тогда добавьте чеснок и очищенный от кожуры измельченный небольшими кубиками кабачки.
Добавьте соль, сахар и тушим под крышкой периодически помешивая 30 мин. После этого добавляем черный молотый перец и томатную пасту. Перемешиваем и тушим еще 10 мин.
Тогда тщательно перебиваем массу блендером до однородности. Перекладываем в банки или в емкость где будете хранить и готово.
Кабачковая икра (фото: кадр из видео)
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