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Нежная икра из кабачков, которая покоряет с первой ложки: легкий рецепт

Понедельник 07 июля 2025 07:45
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Нежная икра из кабачков, которая покоряет с первой ложки: легкий рецепт Рецепт вкусной кабачковой икры (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сезон кабачков в разгаре, а это значит, что пора готовить вкусную домашнюю икру. Это простое, бюджетное и ароматное блюдо, которое понравится всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instgaram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.

Кабачковая икра

Список ингредиентов:

  • очищенные от кожуры молодые кабачки - 1,5 кг.
  • лук - 400 г
  • морковь - 450 г
  • растительное масло - 150 мл
  • чеснок - 4-5 зубчиков
  • соль - 1 ст.л
  • сахар 1 ст.л
  • томатная паста - 3 ст.л
  • черный молотый перец - 1 ч.л
  • уксус - 2 ст.л (если делаете на зиму)

Легкий способ приготовления

Для начала в кастрюлю положите лук, морковь и готовьте на среднем огне, периодически помешивая (7 мин). Тогда добавьте чеснок и очищенный от кожуры измельченный небольшими кубиками кабачки.

Добавьте соль, сахар и тушим под крышкой периодически помешивая 30 мин. После этого добавляем черный молотый перец и томатную пасту. Перемешиваем и тушим еще 10 мин.

Тогда тщательно перебиваем массу блендером до однородности. Перекладываем в банки или в емкость где будете хранить и готово.

Нежная икра из кабачков, которая покоряет с первой ложки: легкий рецептКабачковая икра (фото: кадр из видео)

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