Рецепт кабачков, которые вкуснее мяса. Будете готовить каждый день
Сезон кабачков в разгаре, и если вы до сих пор считаете их "пресным" овощем, этот рецепт изменит ваше представление навсегда. В сети бешеную популярность набирает блюдо, которое уже окрестили "кабачками, вкуснее мяса".
Как быстро приготовить такое блюдо - читайте в материале РБК-Украина.
Она подходит и для вегетарианцев, и для мясоедов, которые хотят немного разгрузить свой рацион. И главное - готовится очень просто!
Эти кабачки имеют хрустящую корочку, нежную середину и яркий пикантный вкус. А еще - бюджетные, быстрые в приготовлении и невероятно сытные.
Ингредиенты
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Кабачки - 2 средних
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Яйца - 2 шт
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Твердый сыр - 100 г
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Чеснок - 2 зубчика
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Укроп или петрушка - небольшой пучок
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Мука или панировочные сухари - 3-4 ст. л.
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Соль, перец, специи - по вкусу
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Масло для жарки
Рецепт приготовления
Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 10 минут. Затем отжать лишний сок.
Добавить яйца, натертый сыр, измельченный чеснок, зелень и специи.
Как приготовить кабачки (Скриншот)
Всыпать муку или сухари для густоты массы.
Хорошо перемешать и ложкой выкладывать на разогретую сковородку.
Жарить с обеих сторон до золотистой корочки - по 2-3 минуты.
Такими получаются кабачки (Скриншот)
Добавим, что и кабачки прекрасно сочетаются с соусом из сметаны и чеснока или йогуртовым дипом. А еще они вкусные как горячими, так и холодными.
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В материале были использованы следующие источники: YouTube-канал Ивана Янюка, сайт Кулинарочка.