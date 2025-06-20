Где лучше сушить белье: в сушилке или на веревке? Эксперты удивили ответом

Сушилки - это удобно, но они имеют один существенный недостаток: чрезмерное тепло и интенсивные обороты разрушают волокна ткани. Эксперты по текстилю отмечают, что сушка белья на воздухе имеет больше преимуществ.

РБК-Украина со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает, почему сушка выстиранных вещей на свежем воздухе намного лучше, чем в сушилке.

Сохранение целостности ткани

Сушка на воздухе защищает одежду от деформации и усадки, которая часто возникает после машинной сушки. Например, джинсы или свитера лучше держат форму, если сушить их разложенными или подвешенными.

Такой метод уменьшает образование катышков и сохраняет волокна одежды более прочными. Это позволяет вашей одежде дольше выглядеть как новая.

Естественное отбеливание белья

Солнечный свет действует как натуральный отбеливатель, что особенно полезно для постельного белья или носков. Он постепенно осветляет ткань, не разрушая ее.

Поэтому белые вещи становятся ярче без химии. Это простой способ сохранить чистоту и свежесть белых вещей.

Экономия электроэнергии

Сушилки потребляют много электроэнергии, поэтому их более редкое использование поможет уменьшить счета за коммунальные услуги. Это также шаг к экологичному образу жизни.

Достаточно один раз приобрести сушилку или веревку - и можно экономить постоянно. Такой подход не только экономичен, но и экологически ответственный.

Комфорт в доме в жару

В теплое время года сушилка дополнительно нагревает воздух в доме. Сушка белья на веревке уменьшает эту нагрузку на кондиционер. Помещение остается более прохладным, а воздух - более свежим. Это особенно актуально летом.

Открытая сушка белья охлаждает дом в жару (фото: Freepik)

Улучшение психического здоровья

Сушка белья может стать медитативной частью вашего дня. Медленный ритм, свежий воздух и физическая активность имеют успокаивающий эффект. Это способ побыть наедине с собой и уменьшить стресс. Такая привычка помогает жить более осознанно и размеренно.

Меньше статического электричества

Сушка белья дома повышает уровень влажности, что уменьшает вероятность появления статического электричества. Это особенно полезно в зимний сезон, когда воздух в доме пересушенный.

К тому же, можно обойтись без антистатических салфеток и смягчителей. Таким образом снижается контакт с лишней химией.

Естественный аромат

Одежда, высушенная на улице, имеет свежий, натуральный запах. Его не сравнить с ароматами искусственных кондиционеров или сушильных салфеток. Солнце и ветер деликатно дезодорируют ткань. Это приятный бонус к пользе для ткани и здоровья.

Антибактериальный эффект солнца

Солнечный свет имеет легкое естественное антибактериальное действие благодаря УФ-лучам. Это позволяет дополнительно очищать белье без дополнительных средств. Такой способ сушки помогает поддерживать гигиену вещей. И все это - без использования агрессивных химикатов.