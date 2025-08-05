Кабачки или цукини: что на самом деле полезнее для здоровья

Популярными овощами летом являются кабачки и цукини, которые есть почти в каждом холодильнике. Их часто путают из-за похожего вида, однако они имеют несколько отличий во вкусе, текстуре и питательной ценности.

РБК-Украина сообщает, в чем разница между ними и какой овощ полезнее для вашего здоровья.

Какая разница

Кабачки и цукини - это разновидности одного и того же растения. Они имеют много общего, но существуют некоторые различия.

Происхождение и внешний вид

Кабачок - это общее название в славянских языках, часто используемое для описания различных видов зеленых или желтых плодов. В то время как цукини - это итальянское название, которое широко используется в мире для обозначения молодых зеленых кабачков, особенно тонких и длинных.

Внешне кабачки могут быть разных форм и цветов: зеленые, желтые, полосатые. Цукини, как правило, имеют темно-зеленый цвет и более вытянутую форму.

Кабачки (фото: wikipedia.org)

Вкус

Обычно кабачки имеют немного более нейтральный вкус. Цукини имеют более сладкий, нежный вкус и их часто употребляют сырыми в салатах.

Цукини (фото: Freepik)

Кабачки также часто используют для консервации, тушения и жарки.

Что полезнее для здоровья

По составу эти два плода очень похожи и имеют много полезных свойств:

калорийность - очень низкая (примерно 15-20 ккал на 100 г)

- очень низкая (примерно 15-20 ккал на 100 г) витамины - содержат витамины С, В6, К, а также фолиевую кислоту

- содержат витамины С, В6, К, а также фолиевую кислоту минералы - калий, магний, фосфор

- калий, магний, фосфор клетчатка - помогает пищеварению

- помогает пищеварению антиоксиданты - в них есть каротиноиды и другие полезные соединения

Цукини часто считают более нежными и легкоусвояемыми, подходят для диетического питания. Они считаются немного полезнее, так как имеют больше антиоксидантов и питательных веществ, особенно в кожуре.

Кабачки могут иметь немного больше клетчатки из-за более толстой кожуры (зависит от сорта). Оба овоща - полезные и низкокалорийные, но важным также является разнообразие в рационе.