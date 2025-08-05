Кабачки или цукини: что на самом деле полезнее для здоровья
Популярными овощами летом являются кабачки и цукини, которые есть почти в каждом холодильнике. Их часто путают из-за похожего вида, однако они имеют несколько отличий во вкусе, текстуре и питательной ценности.
РБК-Украина сообщает, в чем разница между ними и какой овощ полезнее для вашего здоровья.
Какая разница
Кабачки и цукини - это разновидности одного и того же растения. Они имеют много общего, но существуют некоторые различия.
Происхождение и внешний вид
Кабачок - это общее название в славянских языках, часто используемое для описания различных видов зеленых или желтых плодов. В то время как цукини - это итальянское название, которое широко используется в мире для обозначения молодых зеленых кабачков, особенно тонких и длинных.
Внешне кабачки могут быть разных форм и цветов: зеленые, желтые, полосатые. Цукини, как правило, имеют темно-зеленый цвет и более вытянутую форму.
Кабачки (фото: wikipedia.org)
Вкус
Обычно кабачки имеют немного более нейтральный вкус. Цукини имеют более сладкий, нежный вкус и их часто употребляют сырыми в салатах.
Цукини (фото: Freepik)
Кабачки также часто используют для консервации, тушения и жарки.
Что полезнее для здоровья
По составу эти два плода очень похожи и имеют много полезных свойств:
- калорийность - очень низкая (примерно 15-20 ккал на 100 г)
- витамины - содержат витамины С, В6, К, а также фолиевую кислоту
- минералы - калий, магний, фосфор
- клетчатка - помогает пищеварению
- антиоксиданты - в них есть каротиноиды и другие полезные соединения
Цукини часто считают более нежными и легкоусвояемыми, подходят для диетического питания. Они считаются немного полезнее, так как имеют больше антиоксидантов и питательных веществ, особенно в кожуре.
Кабачки могут иметь немного больше клетчатки из-за более толстой кожуры (зависит от сорта). Оба овоща - полезные и низкокалорийные, но важным также является разнообразие в рационе.
Вас может заинтересовать
- Как можно распознать ядовитые кабачки, от которых могут выпасть волосы
- Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летом
- Как заморозить кабачки на зиму для различных блюд
При написании материала использовались следующие источники: сайты Healthline и Medical News Today.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.