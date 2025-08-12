ua en ru
Этот летний овощ помогает избавиться от вздутия живота: ешьте его сейчас чаще

Вторник 12 августа 2025 11:30
Этот летний овощ помогает избавиться от вздутия живота: ешьте его сейчас чаще Назван овощ, который помогает избавиться от вздутия живота (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Кабачки содержат много клетчатки и воды, что улучшает работу пищеварительной системы и способствует уменьшению вздутия живота. Их регулярное употребление помогает нормализовать работу кишечника и устранить неприятный дискомфорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

Чем полезны кабачки

Когда вы чувствуете тяжесть в желудке, потребление большего количества воды и клетчатки в рационе важно для работы кишечника.

Эксперт по питанию Джой Бауэр рассказал, что кабачок содержит много необходимых витаминов и минералов. Это включает витамин С, а также электролитные минералы, такие как калий, которые также помогают поддерживать водный баланс организма. Кабачок среднего размера также содержит 2 г полезной для кишечника клетчатки.

В отличие от других популярных летних овощей, таких как кукуруза и грибы, кабачки имеют низкое содержание ферментированных углеводов. Эти природные соединения необязательно вредны, но могут вызвать симптомы у людей с определенными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника.

Как добавить кабачки в рацион

Салаты

Нарежь кабачки тонкими слайсами или натри на терке и добавь в свежие овощные салаты. Можно смешать с помидорами, огурцами, зеленью и заправить оливковым маслом или лимонным соком.

Овощные жареные блюда

Порежьте кубиками или полосками, обжарьте на оливковом масле с чесноком, луком и другими овощами.

Запеканки

Смешай кабачки с яйцами, сыром, зеленью и запекай в духовке. Это хороший вариант для завтрака или обеда.

Супы-пюре

Отварите кабачки с другими овощами, а затем взбейте в блендере до кремообразной консистенции.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

