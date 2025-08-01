Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носит Рамина

Какой "лук" выбрала Рамина

Блогерша показала стильный повседневный образ, главным акцентом которого стали трендовые белые джинсы.

Это широкие джинсы свободного прямого кроя с высокой посадкой. Они зрительно удлиняют силуэт и создают непринужденный, современный вид. Белый цвет делает их выразительными - они контрастируют с другими деталями лука.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Джинсы скомбинированы с базовой черной футболкой, заправленной внутрь, что подчеркивает талию. Этот контраст черного и белого всегда выглядит дорого и стильно.

На талии заметен темный пояс с массивной металлической пряжкой. Образ дополняет маленькая черная сумочка-клатч, которую Рамина держит в руке. На шее - золотое колье, придающее элегантности.

Лук завершают удобные черные кеды с белой подошвой, которые идеально подходят к непринужденному стилю джинсов.

Рамина показала модные джинсы (фото: instagram.com/raminalalala)

С чем носить белые джинсы летом 2025

Белые джинсы - это безусловный хит лета 2025. Они выглядят свежо, элегантно и в то же время универсально, что делает их идеальной базой для любого стиля. Вот актуальные варианты, с чем носить белые джинсы этим летом, чтобы выглядеть модно.

С цветными топами или кроп-топами

Сочные оттенки -лайм, фуксия, кобальтовый или butter yellow - прекрасно контрастируют с белым. Такой образ выглядит ярко и лето, особенно в сочетании с босоножками или сандалиями.

Рамина задет тренды (фото: instagram.com/raminalalala)

С рубашкой оверсайз или льняной

Белая рубашка в тон джинсам создает чистый и монохромный образ, а цветная - делает акцент сверху. Добавь плетеную сумку, шляпу или очки - и образ готов для города или отпуска.

С объемным пиджаком или жилетом

Это уже классика современного street style. Пиджак можно выбрать как в нейтральных оттенках (беж, серый), так и в пастельных - мятном или пудровом. Завершив образ лоферами или балетками.

С футболкой или майкой + яркие аксессуары

Самое простое решение - белая майка или футболка и акцентная сумка, платок или серьги. Это быстрый и эффектный вариант на каждый день.

С денимом или total white

Белый деним легко сочетать с джинсовыми рубашками или куртками в светло-голубых оттенках. Также в тренде total white - полностью белый образ, дополненный серебряными или золотыми деталями.

Какие джинсы в моде 2025 года (фото: instagram.com/raminalalala)