Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носит Рамина

Белые джинсы стали настоящим must-have летом 2025 - именно их все чаще выбирают модницы, в том числе блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай. Лаконичные, универсальные и невероятно стильные, они идеально сочетаются с яркими топами, базовыми футболками и пиджаками.
Подробнее о том, как носить трендовые брюки из денима, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Рамины.
Блогерша показала стильный повседневный образ, главным акцентом которого стали трендовые белые джинсы.
Это широкие джинсы свободного прямого кроя с высокой посадкой. Они зрительно удлиняют силуэт и создают непринужденный, современный вид. Белый цвет делает их выразительными - они контрастируют с другими деталями лука.
Джинсы скомбинированы с базовой черной футболкой, заправленной внутрь, что подчеркивает талию. Этот контраст черного и белого всегда выглядит дорого и стильно.
На талии заметен темный пояс с массивной металлической пряжкой. Образ дополняет маленькая черная сумочка-клатч, которую Рамина держит в руке. На шее - золотое колье, придающее элегантности.
Лук завершают удобные черные кеды с белой подошвой, которые идеально подходят к непринужденному стилю джинсов.
Белые джинсы - это безусловный хит лета 2025. Они выглядят свежо, элегантно и в то же время универсально, что делает их идеальной базой для любого стиля. Вот актуальные варианты, с чем носить белые джинсы этим летом, чтобы выглядеть модно.
С цветными топами или кроп-топами
Сочные оттенки -лайм, фуксия, кобальтовый или butter yellow - прекрасно контрастируют с белым. Такой образ выглядит ярко и лето, особенно в сочетании с босоножками или сандалиями.
С рубашкой оверсайз или льняной
Белая рубашка в тон джинсам создает чистый и монохромный образ, а цветная - делает акцент сверху. Добавь плетеную сумку, шляпу или очки - и образ готов для города или отпуска.
С объемным пиджаком или жилетом
Это уже классика современного street style. Пиджак можно выбрать как в нейтральных оттенках (беж, серый), так и в пастельных - мятном или пудровом. Завершив образ лоферами или балетками.
С футболкой или майкой + яркие аксессуары
Самое простое решение - белая майка или футболка и акцентная сумка, платок или серьги. Это быстрый и эффектный вариант на каждый день.
С денимом или total white
Белый деним легко сочетать с джинсовыми рубашками или куртками в светло-голубых оттенках. Также в тренде total white - полностью белый образ, дополненный серебряными или золотыми деталями.
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