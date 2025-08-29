Этот гриб на вкус похож на курицу, но мало кто о нем знает

Это уникальный древесный гриб, отличающийся своим насыщенным желтым или оранжевым цветом. Он достаточно популярен и может использоваться как заменитель мяса в веганских и вегетарианских диетах.
О каком именно грибе идет речь, рассказывает РБК-Украина.
По информации на Wikipedia, этот гриб встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Чаще всего он встречается на живых лиственных деревьях, таких как дубы, ивы, березы и яблони. В Украине он растет в парках, садах и городских скверах, реже - в лесах. Об этом отмечается на сайте Грибы Украины.
Трутовик серно-желтый (Laetiporus sulphureus). В народе его называют "древесным цыпленком" и "лесной курицей". Пока гриб молодой, мягкий и сочный - он имеет вкус, похожий на курятину.
Правда относительно вкусовых качеств этого трутовика, мнения разнятся. Кому-то он напоминает вкус курицы, краба, омара, или даже кальмара, а кому-то не очень нравится его легкий кисловатый привкус.
Как говорится - как кому по вкусу. Но если собрать грибы, выросшие на ивах или тополях - они точно будут горчить. Перед употреблением гриба, нужна термическая обработка.
Перед употреблением его следует варить 15-20 минут и несколько раз промывать. Для употребления пригодны только молодые экземпляры - старые неаппетитные и труднее обрабатываются.
Недаром англичане называют его "лесной курицей". В приготовленном виде его мякоть на вкус больше напоминает нежную птицу, чем типичный гриб. Это делает его отличной альтернативой мясу в вегетарианской диете.
