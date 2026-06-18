Церкви, мемы и чаты: как Россия пытается влиять на украинских беженцев в Европе

Россия создала в странах Европейского Союза разветвленную систему гибридного воздействия на украинских беженцев и общины. Она охватывает церковные, информационные, культурные, общественные и политические каналы, которые функционируют как единая сеть и взаимно усиливают друг друга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования Института национальной устойчивости и безопасности (НУ "ИНУБ") на тему "Система российского гибридного влияния на украинцев в ЕС: нарративы, каналы, угрозы".
Главное:
По словам директора Института национальной устойчивости и безопасности, профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Рены Марутян, исследователи выявили единую систему российского влияния, состоящую из шести основных каналов и шести сквозных нарративов.
"Мы определили, что существует единая сеть российского гибридного влияния на украинские общины за рубежом, состоящая из шести каналов и шести сквозных нарративов. Структурным стержнем этой сети является церковный канал, который объединяет множество составляющих: образование, юридическую помощь, психологическую поддержку", - заявила Марутян.
Исследование показало, что наиболее влиятельными каналами остаются:
По мнению авторов исследования, эти инструменты не работают отдельно, а формируют единую систему влияния.
Исследователи считают, что именно церковный канал является основой всей сети.
Марутян пояснила, что многие украинцы после вынужденного переезда в страны ЕС оказываются в сложной жизненной ситуации и ищут поддержки. Часто они обращаются именно к религиозным общинам.
"Основным каналом российского влияния на наших людей за рубежом является РПЦ. К сожалению, согласно условиям Томоса, мы не можем создавать свою сеть ПЦУ в других странах. Поэтому значительная часть беженцев обращается в русские церкви", - отметила она.
По её словам, в таких общинах людям предлагают психологическую поддержку, консультации священников, помощь юристов и переводчиков. Однако нередко под украинскими вывесками работают граждане РФ.
Руководительница Лаборатории социологических исследований Института национальной устойчивости и безопасности Екатерина Настояща объяснила это явление так называемым "нормализованным парадоксом".
"Человек понимает, что это враждебная церковь, но он разделяет религию и политику. Так работает нормализованный парадокс", - отметила социолог.
Особое внимание исследователи уделили цифровой дезинформации. Именно это направление названо самым быстрым и масштабным каналом российского влияния. Значительную роль играют Telegram-каналы, которые украинцы за рубежом часто используют в качестве основного источника информации.
Согласно результатам исследования, российские информационные кампании активно адаптируются под разные аудитории.
Среди ключевых нарративов:
По данным исследователей, в 2024-2026 годах зафиксировано 77 информационных операций российской пропагандистской группы Storm-1516, из которых 35 были направлены непосредственно против Украины.
Кроме того, в первом квартале 2026 года количество соответствующих дезинформационных нарративов фактически удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исследователи отмечают, что универсальной модели влияния не существует. Для разных возрастных и социальных групп используются разные инструменты.
Для молодежи до 25 лет основными каналами являются TikTok, мемы и игровой контент. Через них распространяются деполитизированные месседжи вроде "все одинаковые" или "политика - это грязь".
Наиболее уязвимой группой признаны молодые мужчины, находящиеся в социальной изоляции.
Для женщин среднего возраста используются детские кружки, родительские чаты и разнообразные психологические тренинги. В то же время именно эта категория украинцев демонстрирует самый высокий уровень устойчивости к российскому влиянию.
Мужчинам среднего возраста чаще всего навязывают тезисы о том, что "Украина не ценит своих граждан", а также используют темы мобилизации и профессиональной нереализованности за рубежом.
Для людей старшего возраста основными инструментами остаются телевидение, церковные общины и ностальгические рассказы об "общем прошлом".
Исследование показало, что наиболее мощная сеть влияния действует в Италии.
Там функционируют 75-85 приходов Русской православной церкви, а также активно используются культурные и образовательные проекты.
В Германии и Франции основной акцент сделан на цифровых операциях и информационных кампаниях. В Германии также действует одна из крупнейших сетей приходов РПЦ - от 150 до 160 общин.
Бельгия, несмотря на небольшие масштабы, остается важной из-за близости к штаб-квартире НАТО и институтам ЕС.
Наименьший уровень российского влияния зафиксирован в Польше. Исследователи объясняют это языковой близостью украинцев и поляков, высокой занятостью украинских беженцев, ограничением деятельности российских СМИ и развитием украинской капелланской сети.
Авторы исследования подчеркивают, что борьба с отдельными проявлениями российского влияния не дает результата, поскольку система работает как единая сеть.
После блокировки одного канала активизируются другие. В качестве примера приводится ситуация после закрытия пророссийского ресурса Voice of Europe в Чехии, когда часть деятельности переместилась в Telegram.
Поэтому, по мнению исследователей, противодействие также должно быть комплексным, скоординированным и сетевым.
Отметим, исследование проводилось Лабораторией социологических исследований Института национальной устойчивости и безопасности в феврале-апреле 2026 года. Было проведено 100 глубинных полуструктурированных интервью с украинцами в Бельгии, Франции, Италии, Германии и Польше.
Напомним, Еврокомиссия готовит новые правила поддержки украинских беженцев в ЕС после истечения срока действия режима временной защиты в марте 2027 года. Среди возможных нововведений - выборочный подход к предоставлению защиты, в частности ограничения для мужчин призывного возраста.
В то же время отдельные страны уже ужесточают требования к беженцам за счет сокращения социальных выплат и привязки помощи к трудоустройству. Украина выступает за сохранение защиты для граждан, законно пребывающих в ЕС, но заинтересована в добровольном возвращении своих граждан на родину.