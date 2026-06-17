Что будет с украинцами в ЕС после марта 2027 года: в Еврокомиссии дали ответ

Европейская комиссия готовит предложение о защите украинских беженцев в ЕС с марта 2027 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без защиты и выплат? Что Европа готовит для украинских беженцев и когда произойдут изменения" .

В начале марта 2022 года в целях поддержки украинцев ЕС ввел в действие директиву о временной защите. Изначально она должна была действовать всего год, но впоследствии срок её действия продлили. В последний раз - до марта 2027 года.

По истечении этого срока планируются изменения. Как сообщает Politico, этот вопрос стал предметом обсуждения на недавней встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.

"Теперь Комиссия подготовит предложение о защите беженцев из Украины с марта 2027 года (когда истечет срок действия действующего режима). Затем Совет ЕС примет решение на основе этого предложения", - подтвердила по запросу РБК-Украина пресс-секретарь Еврокомиссии Элетра ди Масса.

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В Еврокомиссии подчеркнули, что поддержка Украины остается непоколебимой, и "любое новое предложение будет направлено на поддержку Украины и украинцев".