ua en ru
Чт, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Аналитика » Интервью

Арсений Яценюк: Я не хотел повторить опыт Оранжевой команды, все "люби друзи" перессорились

07:00 27.08.2026 Чт
11 мин
Интервью записано в рамках спецпроекта РБК-Украина "Украина: 35 лет независимости"
aimg Владимир Куренной
Арсений Яценюк: Я не хотел повторить опыт Оранжевой команды, все "люби друзи" перессорились Фото: Арсений Яценюк (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В 2014 году Украина владела всего 108 тысячами гривен на казначейском счете и столкнулась с угрозой неизбежного раскола. Однако наличие легитимного парламентского представительства позволило передать власть законным путем и помешало реализации белорусского сценария.

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк в интервью РБК-Украина рассказал о формировании "правительства камикадзе", сознательном отказе от президентской гонки, полном отказе от российского газа и закулисье конфликтов в тогдашней коалиции.

Главное:

  • Угроза белорусского сценария: Наличие легитимной парламентской оппозиции в 2014 году позволило передать власть законным способом. Без этого Путин бы захватил Украину еще тогда.
  • Сознательный отказ от президентства: Возглавив правительство воюющей страны, Яценюк сложил политический мандат и отказался от участия в выборах 2014 года, чтобы стабилизировать экономику и не допустить раскола демократического лагеря.
  • "Правительство камикадзе": Принятие государства со 108 тысячами гривен на казначейском счете, сожженными резервами и долгом более 70 млрд долларов требовало непопулярных шагов – повышения тарифов и жесткой экономии.
  • Энергетическая независимость: Правительство Яценюка полностью отказалось от российского газа, начало диверсификацию ядерного топлива через Westinghouse и заложило основу для победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
  • Политические конфликты в коалиции: Порошенко стремился к монобольшинству и спровоцировал досрочные парламентские выборы 2014 года, но "Народный фронт" получил первое место, что привело к противостоянию внутри правящей команды.
  • Неформальное управление: "Семибоярщина" (Стратрада) служила неписаным, но цивилизованным инструментом согласования решений между Президентом, Правительством и парламентом.

К 35-летию Независимости Украины РБК-Украина продолжает спецпроект "Украина: 35 лет независимости" – серию откровенных разговоров с людьми, которые собственноручно строили политический и экономический каркас нашего государства.

Гостем нового выпуска стал премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, глава правительства в самый драматичный период современной истории и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

В интервью Владимиру Куренному Арсений Яценюк рассказал о том, как Украина избежала белорусского сценария в 2014 году, как удалось выиграть газовую войну против "Газпрома", как подписывали Ассоциацию с ЕС, почему правительство стало "камикадзе" и при чем тут "торт Порошенко", а также о закулисьях коалиционных войн с Блоком Петра Порошенко и функционировании неформальной "Семибоярщины".

Ниже приведена сокращенная версия разговора, а полное интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

О выборах 2014 года, "один торт" Порошенко и угрозе белорусского сценария

– Революция Достоинства, "жить по-новому", подписание Соглашения об ассоциации, безвиз, банкопад – это характерные признаки времени, когда президентом был Петр Порошенко. Но вы были не просто очевидцем, а непосредственным участником этих событий. Почему после побега Януковича общество избрало Порошенко, а не кого-то из лидеров Майдана?

– Начну с того, что те времена прошли, но и нынешние времена тоже пройдут. Самое главное – чтобы прошла война, и чтобы мы выиграли в этой войне на наших условиях.

Арсений Яценюк: Я не хотел повторить опыт Оранжевой команды, все &quot;люби друзи&quot; перессорились

Фото: Яценюк о событиях 2014 года (инфографика РБК-Украина)

Относительно 2014 года: была Революция Достоинства и ее политическое представительство. Это были люди, избранные народом в Верховную Раду. В 2012 году объединенная оппозиция "Батькивщина", которую я возглавлял, фактически выиграла парламентские выборы по спискам.

Это ключевое отличие между протестами в Беларуси и Украине. Если бы в Беларуси была представлена политическая оппозиция, она сегодня была бы свободным государством. Если бы у нас не было оппозиции, которая законным конституционным способом изменила власть, мы бы сегодня имели Беларусь. И войны бы тогда не было, потому что Украины бы уже не существовало – Путин захватил бы нас в 2014 году.

Арсений Яценюк: Я не хотел повторить опыт Оранжевой команды, все &quot;люби друзи&quot; перессорились

Фото: Яценюк про "торт Порошенко" (инфографика РБК-Украина)

– Как так получилось, что именно Петр Порошенко выиграл эти выборы уже в первом туре?

– Он был избран на честных и прозрачных выборах. Мы с тогдашним и.о. президента Александром Турчиновым ставили целью провести выборы в кратчайшие сроки, чтобы не дать России расшатать ситуацию.

Я мечтал, чтобы выборы прошли в один тур, потому что нам нужен был легитимный президент. Россия распространяла нарратив о "нелегитимной власти", и мне как премьеру приходилось ездить по миру и доказывать законность нашей власти.

По поводу избрания Порошенко у нас была шутка. Я говорил: "Петр, за весь период Майдана ты принес один торт "Рошен", и фактически за один торт тебя поддержали на президента". Но если без шуток – он был законно избранным президентом.

– Но вы, Кличко, Тягнибок сознательно отошли в сторону. Почему вы приняли решение не баллотироваться?

– Я не просто отошел. Когда меня выбирали премьер-министром воюющей страны (Крым уже был семь дней как аннексирован), я сложил с себя политический мандат и заявил с трибуны парламента, что это будет "правительство камикадзе". Это было полностью осознанное политическое решение.

Мое неучастие преследовало две цели: стабилизировать ситуацию в стране и не допустить внутриполитического противостояния в лагере демократических сил. Если бы я пошел на выборы, я занимался бы избирательной кампанией, а не спасением государства.

С сегодняшней точки зрения могу сказать, что я бы выборы выиграл, но надо было спасать страну. Виталий Кличко пошел на выборы мэра Киева по политической договоренности с Порошенко.

О "пуле в лоб", Майдане и драме 2014 года

Вокруг вас немало мемов, но самый известный: "Пуля в лоб – так пуля в лоб". Помните этот момент?

– Я очень хорошо помню то время. Это был самый трудный, ужасный период. Запах смерти уже витал в воздухе на Майдане. Когда хотели штурмовать Администрацию Президента, я вышел и сказал: "Люди, я не дам вас там расстрелять". Я понимал их план: спровоцировать бойню и показать миру, что мы "мятежники".

Это чувство ответственности за человеческие жизни я пропустил через себя. Теперь кому-то смешно, особенно тем, кто не был на Майдане и не видел смерти. Нынешние времена более драматичны в миллион раз, но и тогда мы действовали на постоянном адреналине. А мемы – признак того, что политик еще не сошел со сцены.

Об интригах в коалиции, победе "Народного фронта" и борьбе Порошенко

– На парламентских выборах 2014 года первое место завоевал "Народный фронт", обогнав Блок Петра Порошенко. Как вы вспоминаете тот период парламентско-президентской республики?

– Команда "Народного фронта": Александр Турчинов, Арсен Аваков, Андрей Парубий – это была образцовая национал-патриотическая команда. И мы выбороли первое место. Это был действительно образцовый период парламентско-президентской формы правления.

Я ужасно не хотел повторить опыт Оранжевой команды, когда все "люби друзи" перессорились . Это была моя личная травма со времен спикерства: поссоритесь – придет третий. И пришел Янукович.

– То есть вы пытались предотвратить конфликт?

– Владимир Зеленский был не первым, кто захотел досрочных парламентских выборов. Первым был Петр Порошенко. В 2014 году я прихожу в парламент голосовать законы под транш МВФ – казна пуста, за газ и пенсии платить нечем, война началась. И вдруг в зале хаос: Тягнибок и Кличко бегут объявлять о выходе из коалиции. Петр Алексеевич за закрытыми дверями тихо позвал их развалить коалицию, потому что хотел монобольшинство в 40%.

Но Порошенко проиграл мне парламентские выборы. И после этого он и его команда решили жестко воевать против меня лично и против "Народного фронта". Я предупреждал его: "Вы будете следующим, это одноходовка". Но я не выходил с этим публично, потому что шла российская агрессия, и собственная гордыня могла разрушить государство.

Были и кадровые ошибки. Я вел себя слишком лояльно, согласовывал людей по его квотам, а они действовали в узкополитических интересах. Взять хотя бы тогдашнего министра энергетики Владимира Демчишина. Я ему прямо на заседании правительства говорил: "Володя, ты сядешь в тюрьму, тебя никто не прикроет!"

О "правительстве камикадзе", 108 тысяч в казначействе и разрыве с "Газпромом"

Арсений Яценюк: Я не хотел повторить опыт Оранжевой команды, все &quot;люби друзи&quot; перессорились

Фото: Яценюк о 108 тысячах в казначействе (инфографика РБК-Украина)

– Вы принимали решения, за которые в народе спасибо не говорят: поднятие тарифов, жесткая экономия, девальвация, банкопад. Вы чувствовали себя "доктором без анестезии"?

– Анестезии я точно не давал, но сказал – вылечу. Будете ходить, давление будет нормальное, но лекарство горькое. Я предупредил с трибуны, что это "правительство камикадзе" и ждет только тяжелый труд.

Ситуация была катастрофической: на едином казначейском счете на всю страну оставалось 108 тысяч гривен! Золотовалютные резервы Янукович сжег с 34 до 15 миллиардов долларов. Долги превышали 70 миллиардов. Газа нет, контракта нет, Энергоатом полностью зависим от Росатома, армии нет.

Что нам удалось сделать:

  • Газовая независимость: полностью отказались от российского газа, перешли на реверс из Европы и заложили основу для беспрецедентной победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
  • Ядерная диверсификация: подписали контракт с Westinghouse, уничтожив монополию "Росатома".
  • Финансы: впервые в истории сократили чистый долг государства на 4 миллиарда долларов.
  • Реформы: запустили систему Prozorro, налоговую реформу, децентрализацию (вместе с Владимиром Гройсманом) и ввели жесткую ответственность владельцев банков.
  • Оборона: направили 5% ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины.

О подписании Ассоциации с ЕС, безвизах и разговоре с Меркель

– Вы подписывали политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Как происходили эти переговоры?

– Когда я приехал на заседание Совета ЕС в Брюссель, мне европейские партнеры осторожно намекнули, что подписание всего Соглашения следует отложить. Я спросил их: "Как я вернусь в Киев и объясню миллионам украинцев и Небесной Сотне, которые отдали жизнь за европейский выбор, что мы ничего не подписали?"

Ангела Меркель, Дэвид Кэмерон и Дональд Туск сделали перерыв. Они вернулись с идеей разделить соглашение: сначала подписать политическую часть, а позже – экономическую. Так мы и поступили. А в конце 2015 года наше правительство полностью выполнило все 102 критерия для получения безвизового режима.

Об отставке, медийной травле и таинственной "Семибоярщине"

– Почему в апреле 2016 года вы решили добровольно уйти в отставку?

– Это был первый случай в истории Украины, когда премьер ушел добровольно. Причина – паралич властной коалиции. Министры от БПП перестали приходить на заседание правительства. Против меня работала вся медийная машина: каналы Медведчука, "Интер" Фирташа и Левочкина, нардеп Онищенко, позже признавшийся британской прессе, что потратил 30 миллионов долларов на мое смещение.

Держаться за кресло в условиях искусственного кризиса означало бы разрушать страну. Но мы сохранили коалицию, чтобы не допустить досрочных выборов. И перед моей отставкой парламент упразднил свое же политическое решение о "неудовлетворительной работе правительства".

– В тот период активно говорили о неформальном органе координации – так называемой "Семибоярщине" или Стратраде. Как это работало на самом деле?

– Совещания проходили в кабинете Президента за круглым столом. Там были не "ноунеймы", а руководители государства: Порошенко, я, Турчинов, Аваков, Луценко, Парубий, позже Гройсман.

Это был неписаный институт демократии – механизм согласования решений между исполнительной, законодательной ветвями власти и Президентом. Мы проходили все: от повестки дня парламента до заседаний правительства. Порошенко был трудоголиком и любил собирать такие совещания в 2-3 часа ночи.

О Конституционной реформе, отказе от выборов 2019 года и проекте "Стена"

– В преддверии выборов 2019 года ходили слухи о предложении урезать полномочия Президента и перейти в парламентскую республику. Это соответствует действительности?

– Я выступал за четкое разграничение полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом. Президент должен быть всенародно избранным Верховным Главнокомандующим с четкими конституционными функциями, без дублирования работы правительства. Президент не должен назначать членов АМКУ или НКРЭКУ, а премьер не должен руководить армией. Но это касалось институциональной реформы, а не спасения конкретных фамилий.

– Почему вы и "Народный фронт" отказались от участия в выборах 2019 года?

– Какова цель участвовать в выборах, которые ты не можешь выиграть? Просто стать маргиналом или протирать штаны в парламенте с 10 депутатами? Быть статистом – не мой стиль. Если ты не можешь сформировать правительство или сильную оппозицию, в этом нет смысла.

– Если вспомнить проект "Стена" – строительство границы с РФ. Почему вокруг него возникло столько негатива?

– Это моя коммуникационная ошибка – я недооценил информационную машину. Мне казалось очевидным, что речь идет об инженерно-фортификационном обустройстве границы: противотанковые рвы, наблюдательные башни, средства контроля против контрабанды и оружия. А люди нарисовали себе в воображении китайскую стену или "железный купол" и ждали бетонную стену.

– Как вы оцениваете этот период сегодня? Это было светлое или темное время?

– Это прекрасное, драматическое историческое время, когда народ восстал за свои права и завоевал свое государство. Мы не дали Путину уничтожить Украину в 2014 году, мы создали Вооруженные силы и устои, которые позволили выстоять в 2022 году. Борьба идет, она надолго. И наша главная цель сегодня – выиграть эту войну и сохранить Украину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Арсений Яценюк Петр Порошенко Майдан Война в Украине
Новости
В Киеве раздались взрывы, Россия атаковала город баллистикой
В Киеве раздались взрывы, Россия атаковала город баллистикой