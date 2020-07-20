Ціни на житло в Україні за останній рік зросли майже на 10%

У II кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Порівняно з кінцем 2019 року ціни зросли на 4,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за рік ціни на квартири на первинному ринку виросли на 6,7%, на вторинному - на 9,4%.

За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 8,1%, на вторинному - на 12,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 5,6%, на вторинному - на 9,8%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 6,0%, на вторинному - на 6,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні інфляція в річному вимірі (до червня 2019 року) зросла до 2,4%.

Нагадаємо, згідно з урядовим прогнозом, інфляція (грудень до грудня) в Україні до 2020 року зросте до 11,6%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3 352 до 3 701 грн.

На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 538 грн. Далі йдуть Одеська область (5 429 грн) і Львівська області - 4 706 грн.