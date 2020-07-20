Цены на жилье в Украине за последний год выросли почти на 10%

Во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. По сравнению с концом 2019 года цены выросли на 4,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 6,7%, на вторичном - на 9,4%.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 12,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,6%, на вторичном - на 9,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,0%, на вторичном - на 6,2%.

Как сообщало РБК-Украина, в июне инфляция в годовом измерении (к июню 2019 года) ускорилась до 2,4%.

Напомним, согласно правительственному прогнозу, инфляция (декабрь к декабрю) в Украине в 2020 году вырастет до 11,6%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 грн.

На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская области - 4 706 грн.