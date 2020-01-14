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Держстат оприлюднив рейтинг вартості оренди квартир у регіонах України

Новини » Економіка     14.01.2020 - 11:03
Держстат оприлюднив рейтинг вартості оренди квартир у регіонах України
Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві оренда житла в два рази вище, ніж в середньому по Україні

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги по Україні в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3352 до 3701 грн.

На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 538 грн. Далі йдуть Одеська область (5 429 грн) і Львівська області - 4 706 грн.

Найдешевші квартири, за даними Держстату, в Івано-Франківській області (2 231 грн), Сумської області (2 118 грн) та Луганської області (2 056 грн).

Вартість оренди 1-кімнатної квартири, грудень 2019 року, грн.

Держстат оприлюднив рейтинг вартості оренди квартир у регіонах України

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік по Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

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