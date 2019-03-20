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"Укрзалізниця" відмовилася від прямого підвищення цін на квитки в цьому році

Новини » Економіка    20.03.2019 - 18:20
"Укрзалізниця" відмовилася від прямого підвищення цін на квитки в цьому році
Фото: Укрзалізниця (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фінансові плани компанії змінилися

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення, яке раніше планувало АТ "Укрзалізниця", відсутнє у фінансовому плані компанії на 2019 рік. Про це йдеться в повідомленні компанії Facebook.

При цьому в "Укрзалізниці" повідомили про плани введення системи розподілу вагонів на класи: "комфорт", "стандарт" і "економ".

"Тарифи на пасажирські перевезення в 2019 році шляхом індексації не будуть змінюватися. У відповідності з класом формуватися ціна на проїзд", - йдеться в повідомленні.

&quot;Укрзалізниця&quot; відмовилася від прямого підвищення цін на квитки в цьому році

Як повідомляло РБК-Україна "Укрзалізниця" протягом 2019 року планувала кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також перевезення вантажів. Зокрема планувалося підвищення вартості квитків з 1 квітня на 12% і ще на 12% - з жовтня. Крім того, компанія планувала і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

Нагадаємо, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.

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