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Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі 7 разів у середу

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 18:19
Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі 7 разів у середу
Ілюстративне фото (ООС)

У середу були поранені троє українських військових

Бойовики у зоні проведення ООС на Донбасі обстріляли українських військовослужбовців у середу, 20 березня, сім разів. Про це повідомляється у Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил.  

Зазначається, що п'ять разів бойовики застосували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями, витративши при цьому 39 мін калібрів 120 та 82 мм.

Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі 7 разів у середу

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Лебединське;
  • зі снайперської зброї - у районі міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів - у районі населеного пункту Новолуганське;
  • з мінометів 82-го калібру - поблизу населених пунктів Піщане та Старий Айдар;
  • з мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 - у районі населеного пункту Троїцьке.

"Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення. Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що на Донбасі з початку доби середи, 20 березня, у результаті обстрілу з боку бойовиків поранення отримав один український військовий. Однак уже вдень стало відомо про те, що кількість поранених українських військових зросла до трьох.

Як писало РБК-Україна раніше, бойовики на Донбасі безуспішно спробували застосувати саморобний ударний безпілотник для нанесення втрат військовослужбовцям Збройних сил України.

На Донбасі поранено трьох військових На Донбасі від початку доби один український військовий отримав поранення
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