Проїзд по 20 гривень. Коли транспорт Києва перейде на новий тариф

Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає. Ціна одної поїздки зросте до 20 гривень вже з початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Коли почне діяти новий тариф - нові ціни у столичному громадському транспорті буде встановлено з 1 січня 2022 року.

Скільки доведеться платити за проїзд:

20 гривень - у разі придбання разового квитка;

- у разі придбання разового квитка; 12 гривень - у разі використання картки киянина;

- у разі використання картки киянина; 14,20 гривень - у разі придбання місячного проїзного;

- у разі придбання місячного проїзного; 15 гривень - у разі купівлі 50 поїздок на електронний квиток.

Водночас зберігаються пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. Для них наразі є можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривень.

Зазначимо, на сьогодні разова поїздка у комунальному транспорті Києва коштує 8 гривень.