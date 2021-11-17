У Києві ціни на проїзд у транспорті можуть не підвищити: названо умову

У Києві ціни на проїзд у громадському транспорті можуть не підвищити до 20 гривень за поїздку. Оскільки київська влада в обов'язковому порядку повинна отримати схвалення від Державної регуляторної служби України.

Про це заявив глава відомства Олексій Кучер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДРС .

"Якщо ДРС приходить до висновку, що це підвищення недоцільне або неадекватне, або якщо Київрада не досліджувала всі альтернативні шляхи вирішення проблеми - рішення не може бути прийнято", - заявив він.

У відомстві підкреслили, що порушення вимог регуляторного законодавства є підставою для скасування прийнятого рішення в судовому порядку.