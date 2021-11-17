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У Києві ціни на проїзд у транспорті можуть не підвищити: названо умову

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Середа 17 листопада 2021 16:09
У Києві ціни на проїзд у транспорті можуть не підвищити: названо умову Фото: у Києві ціни на проїзд у транспорті можуть не підвищити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві ціни на проїзд у громадському транспорті можуть не підвищити до 20 гривень за поїздку. Оскільки київська влада в обов'язковому порядку повинна отримати схвалення від Державної регуляторної служби України.

Про це заявив глава відомства Олексій Кучер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДРС.

"Якщо ДРС приходить до висновку, що це підвищення недоцільне або неадекватне, або якщо Київрада не досліджувала всі альтернативні шляхи вирішення проблеми - рішення не може бути прийнято", - заявив він.

У відомстві підкреслили, що порушення вимог регуляторного законодавства є підставою для скасування прийнятого рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень.

Крім того, проїзд може подорожчати і в маршрутках.

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