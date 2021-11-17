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Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня

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Київ, Середа 17 листопада 2021 11:59
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня Фото: ціни на проїзд у Києві різко зростуть з 1 січня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З 1 січня 2022 року ціна на проїзд у громадському транспорті Києва різко зросте. Зокрема, безлімітний проїзний на місяць подорожчає до 2990 гривень (зараз 1300).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Згідно з проектом розпорядження, разова поїздка на автобусі, трамваї, тролейбусі і метро при покупці від 1 до 9 поїздок подорожчає до 20 гривень (зараз 8 гривень), при покупці від 10 до 19 поїздок - до 19 гривень (зараз 7,70 гривень), при покупці 50 поїздок на карту - до 15 гривень (зараз 6,5 гривень).

Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня

Фото: ціни на проїзд

Проїзні квитки

З 1 січня безлімітний проїзний на місяць у всіх видах комунального транспорту подорожчає до 2990 гривень (зараз 1300). Інші види проїзних подорожчають так:

  • 124 поїздки - 1761 гривня
  • 92 поїздки - 1316 гривень
  • 62 поїздки - 893 гривні
  • 46 поїздок - 667 гривень

Для студентів та школярів діятимуть знижки.

Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня

Фото: нові ціни на проїзні

Короткострокові проїзні

Проїзні на короткий термін теж подорожчають:

  • 24 години - 250 гривень (зараз 100)
  • 48 годин - 375 гривень (зараз 150)
  • 72 години - 500 гривень (зараз 200)

Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня

Фото: нові ціни на проїзні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень.

Також стало відомо, що проїзд може подорожчати і на приватних маршрутках.

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Київ
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Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
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