Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня

З 1 січня 2022 року ціна на проїзд у громадському транспорті Києва різко зросте. Зокрема, безлімітний проїзний на місяць подорожчає до 2990 гривень (зараз 1300).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Згідно з проектом розпорядження, разова поїздка на автобусі, трамваї, тролейбусі і метро при покупці від 1 до 9 поїздок подорожчає до 20 гривень (зараз 8 гривень), при покупці від 10 до 19 поїздок - до 19 гривень (зараз 7,70 гривень), при покупці 50 поїздок на карту - до 15 гривень (зараз 6,5 гривень).

Фото: ціни на проїзд

Проїзні квитки

З 1 січня безлімітний проїзний на місяць у всіх видах комунального транспорту подорожчає до 2990 гривень (зараз 1300). Інші види проїзних подорожчають так:

124 поїздки - 1761 гривня

92 поїздки - 1316 гривень

62 поїздки - 893 гривні

46 поїздок - 667 гривень

Для студентів та школярів діятимуть знижки.

Фото: нові ціни на проїзні

Короткострокові проїзні

Проїзні на короткий термін теж подорожчають:

24 години - 250 гривень (зараз 100)

48 годин - 375 гривень (зараз 150)

72 години - 500 гривень (зараз 200)

Фото: нові ціни на проїзні