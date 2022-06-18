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Ціни на продукти в окупації значно зросли: що у Луганській області подорожчало більше всього

Фото: ціни на продукти в окупації значно зросли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ціни на продукти харчування у травні в територіальних громадах Луганської області, які перебувають у тимчасовій окупації, значно збільшилися, ніж на території України, підконтрольній уряду. Зростання цін склало майже 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації.

Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти споживчого кошику:

  • картопля - на 45,44%;
  • олія соняшникова - на 44,95%;
  • цибуля ріпчаста - на 44,47%;
  • яйця курячі - на 42,79%;
  • морква - на 39,99%;
  • птиця (тушка куряча) - на 39,36%;
  • свинина - на 31,99%;
  • буряк - на 29,14%;
  • макаронні вироби - на 22,34%.

Як повідомлялося, середні ціни на продукти харчування у травні порівняно з квітнем в Україні зросли на 2,6%. Це менше, ніж у квітні, коли продукти подорожчали на 4,2%.

Водночас, споживча інфляція в Україні прискорюється. За даними моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.

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