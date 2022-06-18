Ціни на продукти в окупації значно зросли: що у Луганській області подорожчало більше всього

Ціни на продукти харчування у травні в територіальних громадах Луганської області, які перебувають у тимчасовій окупації, значно збільшилися, ніж на території України, підконтрольній уряду. Зростання цін склало майже 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації.

Як повідомлялося, середні ціни на продукти харчування у травні порівняно з квітнем в Україні зросли на 2,6%. Це менше, ніж у квітні, коли продукти подорожчали на 4,2%.

Водночас, споживча інфляція в Україні прискорюється. За даними моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.