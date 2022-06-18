UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цены на продукты в оккупации значительно выросли: что в Луганской области подорожало больше всего

Фото: цены на продукты в оккупации значительно выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Цены на продукты питания в мае в территориальных общинах Луганской области, которые находятся во временной оккупации, значительно увеличились, чем на территории Украины, подконтрольной правительству. Рост цен составил почти 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации.

В частности, значительно дороже украинских следующие продуктов потребительской корзины:

  • картофель - на 45,44%;
  • масло подсолнечное - на 44,95%;
  • лук репчатый - на 44,47%;
  • яйца куриные - на 42,79%;
  • морковь - на 39,99%;
  • птица (тушка куриная) - на 39,36%;
  • свинина - на 31,99%;
  • свекла - на 29,14%;
  • макаронные изделия - на 22,34%.

Как сообщалось, средние цены на продукты питания в мае по сравнению с апрелем в Украине выросли на 2,6%. Это меньше, чем в апреле, когда продукты подорожали на 4,2%.

В то же время потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.

Читайте РБК-Украина в Google News
цены на мясоВойна в Украине