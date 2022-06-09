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Зростання цін на продукти в травні сповільнилося: що подорожчало найбільше

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Україна, Четвер 09 червня 2022 17:12
Зростання цін на продукти в травні сповільнилося: що подорожчало найбільше Фото: продукти дорожчають, але темпи сповільнилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в травні 2022 року в порівнянні з квітнем року зросли 2,6%. Це менше, ніж у квітні, коли продукти подорожчали на 4,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: фрукти - на 11,5%, Риба і рибопродукти - на 5,9%, овочі - на 5,4%, хліб і хлібопродукти - на 3,7%, макаронні вироби - на 3,2%,

Водночас яйця подешевшали на 21,2%, цукор - на 1,3%.

Зростання цін на продукти в травні сповільнилося: що подорожчало найбільше

Відзначимо, середні ціни на продукти харчування у грудні 2021 року порівняно з груднем минулого року зросли 13,3%.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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