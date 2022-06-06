ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Інфляція в Україні прискорилася: що стало причиною зростання цін за останній місяць

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 червня 2022 14:33
Інфляція в Україні прискорилася: що стало причиною зростання цін за останній місяць Фото: Інфляція в Україні прискорилася до 17% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживча інфляція в Україні прискорюється. За даним моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (травень 2022 року).

Причини зростання цін

Як зазначили в НБУ, основними чинниками прискорення інфляції залишаються шоки з боку пропозиції:

  • порушення виробничих та логістичних шляхів
  • руйнування потужностей та інфраструктури
  • окупація територій

"Наслідками цього є виникнення локальних та/чи тимчасових дефіцитів (пальне, сіль), збільшення витрат бізнесу, шокове зростання цін на окупованих територіях", - йдеться в огляді.

Крім того, за даними НБУ, погіршуються інфляційні очікування.

Чинники уповільнення інфляції

Однак наявні не лише інфляційні шоки з боку пропозиції. Через надлишок аграрної сировини та обмежену експортну спроможність відчувається знижувальний тиск на ціни низки продуктів харчування (борошно, хліб, олія, м'ясні та молочні вироби, яйця).

"Помірне прискорення цін на послуги та непродовольчі товари може відображати посилення впливу від зниження споживчого попиту", - додали в НБУ.

Стримує інфляцію запровадження Кабміном мораторію на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

Нагадаємо, за оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Ціни на продукти
NEWS
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою