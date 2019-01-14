США не будуть продовжувати виключення для 8 країн на купівлю нафти в Ірану

Фото: Брайан Гук (скрін відеоbloomberg.com)

Санкції США скоротили експорт Іраном до близько 1 млн барелів на день

Сполучені Штати Америки (США) вирішили більше не продовжувати термін дії дозволів 8 країнам імпортувати іранську нафту без ризику потрапити під санкції США. Про це заявив спеціальний посланник США по Ірану Брайан Гук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, з восьми країн, які отримали піврічну відстрочку від застосування санкцій (Китай, Індія, Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина і Південна Корея), тільки п'ять скористалися нею.

Також наголошується, що США санкціями скоротили експорт Іраном до близько 1 млн барелів на день з 2,7 млн до оголошення санкцій.

5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

Нагадаємо, раніше міністр нафтової галузі Ірану Бижан Зангане заявив, що діють у відношенні країни санкції США "абсолютно незаконні" і Тегеран не має наміру їх дотримуватися.