МВФ прогнозує високі ціни на газ і нафту через ситуацію навколо України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що ситуація навколо України може призвести до подальшого зростання вартості енергоносіїв для багатьох країн. При цьому наголошується, що в результаті темпи базової інфляції залишатимуться на високому рівні ще довгий час.

Про це заявила перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Наслідком (вторгнення РФ в Україну, ред.) для енергетичних ринків, швидше за все, буде подальше підвищення цін на нафту і природний газ, а значить, вартості енергоносіїв в цілому для багатьох країн світу", - заявила вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не виключив, що вторгнення Росії в Україну може початися з наступу на Київ. На його думку, Москва підготувала план блискавичної війни.

Крім того, Джонсон говорив, що вторгнення Росії в Україну може стати для російського президента Володимира Путіна "новою Чечнею".

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що немає підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом, хоча така загроза є.