Нафта по 100 доларів за барель: найбільші банки підвищують прогнози на 2022 рік
Світові ціни на нафту зросли з початку 2022 року на 10% до семирічного максимуму. Найбільші світові банки очікують зростання цін до 100 доларів за барель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Зокрема, американський Morgan Stanley підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent в третьому кварталі 2022 року до 100 доларів за барель в порівнянні з попереднім прогнозом в 90 доларів.
Швейцарський UBS очікує, що попит на сиру нафту досягне рекордно високого рівня в цьому році, а Brent поки буде торгуватися в діапазоні 80-90 доларів за барель.
Тим часом недавнє ралі цін на нафту схоже, припинилося, коли Brent і WTI 20 січня завершили торговельну сесію з невеликими втратами. Але обидва еталони виросли більш ніж на 10% в цьому році. Ф'ючерси на Brent досягали семирічного максимуму в 89,50 доларів за барель. У п'ятницю Brent і WTI подешевшали ще на 1,5%.
Раніше Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо нафти марки Brent на 2022 і 2023 роки. Інвестиційний банк прогнозує зростання цін на нафту до 100 доларів за барель в третьому кварталі 2022 року.