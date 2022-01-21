ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нафта по 100 доларів за барель: найбільші банки підвищують прогнози на 2022 рік

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 15:15
Нафта по 100 доларів за барель: найбільші банки підвищують прогнози на 2022 рік Фото: ціни на нафту піднімуться до 100 доларів за барель в 2022 році (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на нафту зросли з початку 2022 року на 10% до семирічного максимуму. Найбільші світові банки очікують зростання цін до 100 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зокрема, американський Morgan Stanley підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent в третьому кварталі 2022 року до 100 доларів за барель в порівнянні з попереднім прогнозом в 90 доларів.

Швейцарський UBS очікує, що попит на сиру нафту досягне рекордно високого рівня в цьому році, а Brent поки буде торгуватися в діапазоні 80-90 доларів за барель.

Тим часом недавнє ралі цін на нафту схоже, припинилося, коли Brent і WTI 20 січня завершили торговельну сесію з невеликими втратами. Але обидва еталони виросли більш ніж на 10% в цьому році. Ф'ючерси на Brent досягали семирічного максимуму в 89,50 доларів за барель. У п'ятницю Brent і WTI подешевшали ще на 1,5%.

Раніше Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо нафти марки Brent на 2022 і 2023 роки. Інвестиційний банк прогнозує зростання цін на нафту до 100 доларів за барель в третьому кварталі 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ