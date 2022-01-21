Нафта по 100 доларів за барель: найбільші банки підвищують прогнози на 2022 рік

Світові ціни на нафту зросли з початку 2022 року на 10% до семирічного максимуму. Найбільші світові банки очікують зростання цін до 100 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зокрема, американський Morgan Stanley підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent в третьому кварталі 2022 року до 100 доларів за барель в порівнянні з попереднім прогнозом в 90 доларів.

Швейцарський UBS очікує, що попит на сиру нафту досягне рекордно високого рівня в цьому році, а Brent поки буде торгуватися в діапазоні 80-90 доларів за барель.

Тим часом недавнє ралі цін на нафту схоже, припинилося, коли Brent і WTI 20 січня завершили торговельну сесію з невеликими втратами. Але обидва еталони виросли більш ніж на 10% в цьому році. Ф'ючерси на Brent досягали семирічного максимуму в 89,50 доларів за барель. У п'ятницю Brent і WTI подешевшали ще на 1,5%.