Ціни на нафту прискорили падіння через побоювання другої хвилі епідемії

Фото: нафтовий танкер (www.iea.org)

Нафта марки Brent впала нижче 40 доларів

Ціни на нафту продовжили зниження в четвер, 25 червня, оскільки рекордне збільшення запасів нафти в США і різкий сплеск випадків COVID-19 поставили під сумнів відновлення попиту на паливо. Нафта продовжує дешевшати після падіння більш ніж на 5% на попередній сесії

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,84%, до 37,69 доларів за барель до 10:00 за київським часом після падіння на 2,36 доларів в середу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,84%, до 39,97 доларів за барель після падіння на 2,32 доларів в середу. Днем раніше еталонний контракт досяг своєї максимальної ціни з початку березня, що спостерігалася до карантинних обмежень та саудівсько-російської цінової війни.

Аналітики відзначають, що побоювання з приводу другої хвилі випадків COVID-19 в декількох штатах США, де ослабли блокування, і швидке поширення інфекції в Південній Америці і Південній Азії, як очікується, будуть стримувати попит на паливо.

"Останні тенденції не вселяють оптимізму", - говорить глава відділу досліджень Національного банку Австралії Лахлан Шоу.

Запаси нафти в США виросли на 1,4 млн барелів за тиждень, що завершився 19 червня, до 540,7 млн барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

"Ціни знизилися після того, як дані EIA сигналізували про те, що запаси зросли набагато вище, ніж очікувалося", - сказав Автар Санду з Phillip Futures, розташованого в Сінгапурі.

Нагадаємо, МВФ прогнозує середні спотові ціни на нафту в 2020 році на рівні 36,20 доларів за барель до 37,50 доларів у 2021 році.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

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Автор: Олександр Білоус