Цены не нефть ускорили падение на опасениях второй волны эпидемии

Фото: нефтяной танкер (www.iea.org)

Нефть марки Brent упала ниже 40 долларов

Цены на нефть продолжили снижение в четверг, 25 июня, поскольку рекордное увеличение запасов нефти в США и резкий всплеск случаев COVID-19 поставили под сомнение восстановление спроса на топливо. Нефть продолжает дешеветь после падения более чем на 5% на предыдущей сессии

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,84%, до 37,69 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени после падения на 2,36 долларов в среду.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,84%, до 39,97 долларов за баррель после падения на 2,32 долларов в среду. Днем ранее эталонный контракт достиг своей максимальной цены с начала марта, наблюдавшейся до карантинных ограничений и саудовско-российской ценовой войны.

Аналитики отмечают, что опасения по поводу второй волны случаев COVID-19 в нескольких штатах США, где ослабли блокировки, и быстрое распространение инфекции в Южной Америке и Южной Азии, как ожидается, будут сдерживать спрос на топливо.

"Последние тенденции не внушают оптимизма", - говорит глава отдела исследований Национального банка Австралии Лахлан Шоу.

Запасы нефти в США выросли на 1,4 млн баррелей за неделю, завершившуюся 19 июня, до 540,7 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

"Цены снизились после того, как данные EIA сигнализировали о том, что запасы выросли намного выше, чем ожидалось", - сказал Автар Санду из Phillip Futures, расположенной в Сингапуре.

Напомним, МВФ прогнозирует средние спотовые цены на нефть в 2020 году на уровне 36,20 долларов за баррель до 37,50 долларов в 2021 году.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

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Автор: Александр Белоус