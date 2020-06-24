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МВФ оновив прогноз світових цін на нафту

Новини » Економіка     24.06.2020 - 18:13
МВФ оновив прогноз світових цін на нафту
Фото: видобуток нафти (OilNow)

У найближчі 1,5 року ціни будуть нижче 40 доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середні спотові ціни на нафту у 20021 році на рівні 36,20 доларів за барель. У 2021 році ціни зростуть до 37,50 доларів за барель.

Про це йдеться в оновленому прогнозі МВФ по світовій економіці за червень 2020 року.

У порівнянні з квітневим прогнозом, очікування змінилися незначно. Раніше прогнозувалося, що ціни на нафту складуть 35,61 доларів у 2020 році та 37,87 доларів за барель у 2021 році.

При цьому криві ф'ючерсів на нафту вказують на те, що після цього очікується зростання цін до 46 доларів за барель, що приблизно на 25% нижче середнього рівня 2019 року. Крім того, зростання цін на паливні товари очікується трохи швидше, ніж передбачалося у квітні 2020 року.

Як відзначається в огляді, пандемія COVID-19 надала більш негативний вплив на економічну активність у світі в першій половині 2020 року, ніж передбачалося, і відновлення очікується більш поступовим, ніж прогнозувалося раніше.

Нагадаємо, МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки у 2020 році до 4,9%.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України нефтьМВФ
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