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Ціни на нафту знижуються, незважаючи на пом'якшення карантину по всьому світу

Новини » Економіка     09.06.2020 - 12:03
Ціни на нафту знижуються, незважаючи на пом'якшення карантину по всьому світу
Фото: видобуток нафти (OilNow)

На ринку зберігається напруга, Goldman Sachs прогнозує зниження цін після зростання

Ціни на нафту у вівторок, 9 червня, знижуються другий день поспіль, незважаючи на надії на відновлення попиту в умовах поступового зняття обмежувальних заходів. Падіння було зумовлено негативними перспективами надлишку на ринку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 1,35 % до 40,25 доларів за барель до 11:40 за київським часом. Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 2,04 на 0,13% до 37,41 доларів.

Нью-Йорк, який більше за все в США постраждав від спалаху коронавірусу, почав виходити з карантину в понеділок, що потенційно може підстьобнути попит на пальне.

Goldman Sachs підвищив свої прогнози цін на нафту на 2020 рік, при цьому Brent тепер оцінюється в 40,40 доларів за барель, а WTI - в 36 доларів за барель. Однак інвестбанк попередив, що ціни, швидше за все, знизяться у найближчі тижні через невизначеність попиту і переваги запасів.

"З урахуванням того, що Brent дуже добре тримається вище 40 доларів, серед трейдерів ведуться розмови, що WTI також скоро досягне цього рівня", - сказав Майкл Маккарті, головний стратег ринку в CMC Markets.

Нагадаємо, 6 червня міністри країн ОПЕК+ домовилися продовжити дію угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на місяць, до кінця липня.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України нефтьцены
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