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Країни ОПЕК+ погодили продовження рекордного скорочення видобутку нафти

Новини » Енергетика     06.06.2020 - 17:19
Країни ОПЕК+ погодили продовження рекордного скорочення видобутку нафти
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Зниження видобутку на 9,7 млн бар. у добу триватиме до кінця липня

Країни ОПЕК+ домовилися продовжити дію поточних параметрів угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на місяць. Зниження видобутку на 9,7 млн бар. у добу триватиме до кінця липня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що країни ОПЕК+, у тому числі Ірак і Нігерія, пообіцяли в повній мірі виконати свої зобов'язання з обмеженням і додатково скоротити видобуток з липня по вересень, щоб компенсувати недотримання квот у травні і червні.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і Росія, два найбільших експортера нафти у світі, хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу до липня.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту марки Brent 3 червня перевищили 40 доларів за барель вперше з березня.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України нефть
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