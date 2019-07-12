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Зростання економіки Китаю сповільнилося до мінімуму за 27 років

Новини » Економіка    12.07.2019 - 16:55
Зростання економіки Китаю сповільнилося до мінімуму за 27 років
Фото: прапор Китаю (GettyImages)

Востаннє квартальний темп зростання близько 6% спостерігався в 1992 році

Зростання валового внутрішнього продукту Китаю у другому кварталі 2019 року прогнозується на рівні 6,2%, що є найнижчим показником з 1992 року. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, офіційні дані будуть оприлюднені в понеділок і вони повинні показати, наскільки погіршення зовнішньої кон'юнктури і дефляція в промисловості можуть бути компенсовані стабілізацією інвестицій, поліпшенням настрою споживачів і відновленням сектора нерухомості.

Як наголошується в публікації, шанси на стійке зростання залежать від того, наскільки цільова політика стимулювання уряду Китаю може підняти місцеве виробництво і протидіяти наслідкам торгової війни.

"Економіка Китаю продовжить сповільнюватися і в другій половині року, оскільки зовнішній попит залишається найбільшим гальмом", - сказав Ван Тао, головний китайський економіст UBS AG в Гонконзі. У той же час, за його прогнозом, річний темп зростання залишиться вище 6%.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що торгові конфлікти між країнами є головною загрозою для світового економічного зростання.

Нагадаємо, експерти британського журналу The Economist склали рейтинг десяти головних загроз світовій економіці в 2019 році. Ризики рецесії в США через високий рывень корпоративного боргу і ризик широкомасштабної кризи на ринках, що розвиваються оцінюються експертами в 12 балів.

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