Ціни на російську нафту впали до нового мінімуму

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Такою дешевої російська нафта була у 1999 році

Вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі 21 квітня в абсолютному вирахуванні знизився на 5,92 доларів до 11,59 доларів за барель (cif Роттердам). Про це повідомляє агентство Argus.

Як наголошується в повідомленні, більш низькою ціна була 1 квітня, коли склала 10,54 доларів за барель - це стало мінімальним значенням з березня 1999 року.

Знижка на Urals в Північно-Західній Європі залишилася на колишньому рівні: 1,75 доларів за барель до північноморського еталону.

В Середземномор'ї вартість партій Юралс об'ємом по 80 тис. тонн у вівторок знизився на 5,17 доларів до 12,09 доларів за барель (cif Аугуста). Це стало мінімальним значенням з березня 1999 року, коли ціна опускалася до 11,74 доларів за барель.

Вартість Юралс в абсолютному значенні, доларів/бар.

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Нагадаємо, вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі 1 квітня впала до 10,54 доларів за барель, мінімального рівня з березня 1999 року.

Зазначимо, торги по травневому ф'ючерсу на WTI в понеділок, 20 квітня, завершилися на рівні мінус 37,63 доларів за барель, а мінімум був зафіксований на рівні мінус 40,32 доларів.