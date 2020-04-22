Обвал на ринку нафти триває через надлишок сировини

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту впали до мінімуму з червня 1999 року

Ціни на нафту відновили падіння в середу, 22 квітня, а Brent досягла мінімуму з 1999 року, оскільки ринки зіткнулися з масштабним надлишком сировини на тлі обвалу попиту через спалах коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Червневі ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 7% до 10,75 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Ф'ючерси на Brent, що просіли на 24% на попередній сесії, впали на 12,4% до 16,95 доларів за барель, раніше досягнувши позначки в 15,98 доларів - мінімуму з червня 1999 року.

Падіння настало відразу після двох найбільш бурхливих днів в історії торгівлі нафтою, коли травневі ф'ючерси на нафту WTI впали до мінус 40 доларів.

"Глобальні ринки відчувають величезні труднощі з тимчасовим, але масштабним падінням попиту через пандемії коронавірусу", - сказав Стівен Іннес, спеціаліст по стратегії на глобальних ринках AxiCorp, попереджаючи, що ціни можуть впасти ще більше по мірі заповнення сховищ.

Запаси нафти в США зросли на 13,2 млн барелів за тиждень, що завершився 17 квітня, повідомив Американський інститут нафти у вівторок

Ціни на нафту впали приблизно на 80% в цьому році, оскільки пандемія поширилася по всьому світу, в результаті чого померли майже 180 тис. людина, обвалилися фінансові ринки і, можливо, стався найгірший економічний спад з часів депресії 30-х років.

Вірусний спалах призвів до зниження попиту на паливо приблизно на 30% у всьому світі, і енергетичні компанії в Сполучених Штатах, найбільшому у світі виробнику, з усіх сил намагаються знайти сховища для надлишку нафти.

"Це прямий результат надмірних інвестицій, який співпав з раптовим шоком попиту в районі, не має виходу до моря, з обмеженнями на зберігання і транспортування", - йдеться у звіті Goldman Sachs.

Сенат США у вівторок схвалив майже 500 млрд доларів для додаткової підтримки економіки та охорони здоров'я і направить цю міру в Палату представників для остаточного прийняття.

Нагадаємо, торги по травневого ф'ючерсу на WTI в понеділок, 20 квітня, завершилися на рівні мінус 37,63 доларів за барель, а мінімум був зафіксований на рівні мінус 40,32 доларів.

Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав уряд надати допомогу для нафтогазової промисловості США, назвавши крах понеділка "фінансовим тиском" і закликавши зупинити імпорт з Саудівської Аравії.