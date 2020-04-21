Ціни на нафту Brent впали нижче за 19 доларів вперше з лютого 2002

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Brent подешевшала до 18,40 долара за барель

Ціни на нафту північноморської марки Brent вперше з лютого 2002 року впали нижче за 19 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 12:35 за київським часом ціна нафти Brent опустилася до 18,40 долара за барель, при цьому з початку торгів нафта подешевшала майже на 30%.

Востаннє нафта сорту Brent перебувала нижче 20 доларів за барель у лютому 2002 року. У той же час червневі ф'ючерси нафти марки WTI подешевшали на 17,13% - до 16,93 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська нафта знову торгується нижче нуля після історичного обвалу - напередодні травневий ф'ючерс на нафту WTI впав до мінус 40 доларів за барель.

Причиною рекордного падіння стало те, що ф'ючерсний контракт на нафту WTI з поставкою в травні закінчується 21 травня. Зазвичай інвестори продають папери, термін яких закінчується, покупцям, які хочуть отримати фізичну нафту, а потім купують червневий контракт з мінімальною різницею в ціні між ними. Однак через переповненість сховищ немає покупців на нафту. На сьогодні на танкерах знаходяться рекордні 160 мільйонів барелів.