Ціни на нафту зростають, незважаючи на похмурі економічні прогнози

Ціни на нафту у четвер, 14 травня, ростуть після несподіваного падіння запасів сирої нафти в США, однак зростання обмежене похмурим прогнозом для економіки №1 у світі, оскільки пандемія коронавірусу пригнічує попит на паливо, а також зростає стурбованість з приводу можливої другої хвилі пандемії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,78% до 29,71 доларів за барель о 10:00 за київським часом, ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1,78%, до 25,74 доларів за барель.

Ціни зросли за останні два тижні, оскільки деякі країни послабили карантин, дозволивши відкритися промисловим підприємствам і магазинам. Однак нові випадки зафіксовані в Південній Кореї та Китаї, що викликає стурбованість з приводу можливої другої хвилі інфекції, яка буде впливати на відновлення економіки і попит на паливо.

Глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл у середу попередив про "тривалий період" слабкого економічного зростання і закликав до додаткових бюджетних витрат, щоб запобігти наслідкам пандемії.

"Важко сподіватися на стале відновлення попиту на нафту, коли найбільша в світі економіка демонструє значну невизначеність щодо перспектив і великих ризиків зниження", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Падіння запасів сирої нафти в США надало деяку підтримку цінам на початку торгової сесії, але Мойя сказав, що для підвищення цін знадобиться набагато більше скорочення протягом наступних кількох тижнів.

Запаси сирої нафти в США за тиждень до 8 травня скоротилися на 745 тис. барелів до 531,5 млн барелів, що стало першим зниженням з січня, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.

В умовах спаду в споживанні палива Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в середу, що очікує, що світовий попит на нафту в 2020 році скоротиться на 9,07 млн барелів на добу, що гірше, ніж попередній прогноз скорочення в 6,85 млн барелів на добу. В ОПЕК очікують у другому кварталі різке зниження попиту.

Нагадаємо, за даними МВФ, очікувана ціна нафти заснована на ф'ючерсних ринках, становить 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.