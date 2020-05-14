Цены на нефть растут, несмотря на мрачные экономические прогнозы

Цены на нефть в четверг, 14 мая, растут после неожиданного падения запасов сырой нефти в США, однако рост ограничен мрачным прогнозом для экономики №1 в мире, поскольку пандемия коронавируса подавляет спрос на топливо, а также растет обеспокоенность по поводу возможной второй волны пандемии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,78% до 29,71 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,78%, до 25,74 долларов за баррель.

Цены выросли за последние две недели, поскольку некоторые страны ослабили карантин, разрешив открыться промышленным предприятиям и магазинам. Однако новые случаи зафиксированы в Южной Корее и Китае, что вызывает обеспокоенность по поводу возможной второй волны инфекции, которая будет влиять на восстановление экономики и спрос на топливо.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду предупредил о "продолжительном периоде" слабого экономического роста и призвал к дополнительным бюджетным расходам, чтобы предотвратить последствия пандемии.

"Трудно надеяться на устойчивое восстановление спроса на нефть, когда крупнейшая в мире экономика демонстрирует значительную неопределенность в отношении перспектив и больших рисков снижения", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Падение запасов сырой нефти в США оказало некоторую поддержку ценам в начале торговой сессии, но Мойя сказал, что для повышения цен понадобятся гораздо большее сокращение течение следующих нескольких недель.

Запасы сырой нефти в США за неделю до 8 мая сократились на 745 тыс. баррелей до 531,5 млн баррелей, что стало первым снижением с января, сообщило в среду Управление энергетической информации.

В условиях спада в потреблении топлива Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в среду, что ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на 9,07 млн баррелей в сутки, что хуже, чем предыдущий прогноз сокращения в 6,85 млн баррелей в сутки. В ОПЕК ожидают во втором квартале резкое снижение спроса.

Напомним, по данным МВФ, ожидаемая цена нефти, основанная на фьючерсных рынках, составляет 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.