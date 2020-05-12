Ціни на нафту зростають на планах Саудівської Аравії поглибити скорочення видобутку

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Саудівська Аравія скоротить в червні видобуток на 40% порівняно з квітнем

Ціни на нафту зростають у вівторок, 12 травня, після несподіваного повідомлення Саудівської Аравії про плани поглибити скорочення виробництва у червні в спробі допомогти знизити надлишок на світовому ринку, який зростав в умовах падіння попиту на паливо через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reurers.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,61% до 29,81 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 1,53% до 24,51 доларів за барель.

Саудівська Аравія повідомила напередодні, що в червні скоротить видобуток ще на 1 млн барелів на добу, знизивши загальний видобуток до 7,5 млн барелів на добу, що майже на 40% менше, ніж у квітні.

"Це скорочення виробництва забезпечило відмінну обстановку, підштовхнувши інших членів ОПЕК+ до дотримання і навіть пропозицією додаткових добровільних скорочень, що повинно прискорити ребаланасування світових нафтових ринків", - йдеться в записці Стівена Іннеса, головного стратега AxiCorp світових ринків.

Об'єднані Арабські Емірати і Кувейт зобов'язалися скоротити видобуток ще на 180 тис. барелів на добу.

Казахстан також зобов'язав виробників на великих і середніх нафтових родовищах, включаючи Тенгіз і Кашаган, скоротити видобуток нафти приблизно на 22% в період з травня по червень.

Тим не менш, кроки з поглиблення скорочень викликали у деяких питання про те, чому необхідні подальші скорочення. Зокрема, аналітики припускають, що це реакція на слабкий попит.

Очікується, що скорочення у поєднанні з заходами найбільших економік світу, що ослабляють обмеження по коронавірусу і сприяють поступовому відновленню попиту на паливо, очікується, послаблять навантаження на обсяги зберігання сирої нафти.

Однак у зв'язку з новими спалахами коронавірусу, в тому числі в Китаї та Південній Кореї, ринок насторожено відноситься до другої хвилі випадків COVID-19, викликають відновлення обмежень.

Як повідомляло РБК-Україна, державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вирішила додатково скоротити обсяги видобутку нафти у червні на 1 мільйон барелів на добу. Скорочення в червні будуть доповненням до обмежень, введених раніше угодою ОПЕК+.

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.