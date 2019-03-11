Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в ОПЕК

Ціна нафти Brent знаходиться на рівні 66,17 долара
Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 11 березня 2019 року, знаходиться вище позначки 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.
Станом на 09:05 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,17 долара. Це на 0,15% вище рівня закриття попередніх торгів.
Відзначимо, ціни на нафту ростуть після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив про продовження скорочення видобутку нафти в країнах ОПЕК мінімум до червня. Крім того, підтримку цінам також надали дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, які показали, що кількість нафтових бурових установок в США минулого тижня знизилася на дев'ять - до 834.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія збільшила експорт нафти до США. Останній раз подібна ситуація, коли Росія відправляла понад 3 млн барелів нафти до США, спостерігалася в 2011 році. Це було до того моменту, коли Вашингтон наклав санкції у зв'язку з анексією Криму.
Зазначимо, раніше також США вимагали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти.