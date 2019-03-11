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Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в ОПЕК

Новини » Енергетика    11.03.2019 - 09:29
Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в ОПЕК
Фото: ціна на нафту Brent перейшла до зростання (lukoil.ru)

Ціна нафти Brent знаходиться на рівні 66,17 долара

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 11 березня 2019 року, знаходиться вище позначки 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:05 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,17 долара. Це на 0,15% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив про продовження скорочення видобутку нафти в країнах ОПЕК мінімум до червня. Крім того, підтримку цінам також надали дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, які показали, що кількість нафтових бурових установок в США минулого тижня знизилася на дев'ять - до 834.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія збільшила експорт нафти до США. Останній раз подібна ситуація, коли Росія відправляла понад 3 млн барелів нафти до США, спостерігалася в 2011 році. Це було до того моменту, коли Вашингтон наклав санкції у зв'язку з анексією Криму.

Зазначимо, раніше також США вимагали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти.

 

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