Росія збільшила імпорт нафти до США

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До США надійшло 3 млн барелів сирої нафти від російських компаній

Росія наростила імпорт сирої нафти до Сполучених Штатів, відправивши 3 мільйони барелів сировини. Як інформує РБК-Україна, про це пише "Голос Америки" з посиланням на матеріал видання McClatchy.

Зазначається, востаннє подібна ситуація, коли Росія відправляла понад 3 мільйони барелів нафти до США, спостерігалась у 2011 році. Це було до того моменту, коли Вашингтон наклав санкції на Кремль у зв'язку із анексією Криму.

Повідомляється, що інвестиційний банк Caracas Capital проаналізував урядові бази даних США, з яких зумів вивести дану цифру. Також встановлено, що із Венесуелибо Сполучених Штатів було імпортовано лише 766 тис. барелів.

"Дивовижно, що Росія заміщує Венесуелу на ринках США. Вони використовують некомпетентність Венесуели та розширюють свою присутність на американському ринку", - розповів виданню Русс Даллен з Caracas Capital.

Після того, як у січні уряд США наклав санкції на венесуельську державну нафтову компанію PDVSA, остання вирішила перенести свою штаб-квартиру у Європі з португальського Лісабону до Москви.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent 7 березня 2019 року, піднялася до позначки 66,16 доларів за барель. Це на 0,64% вище рівня закриття попередніх торгів.

Фахівці зазначають, що ф'ючерси на нафту зростають на тлі скорочення видобутку в країнах-учасницях ОПЕК. Також на ціну нафти впливають санкції Вашингтона проти Венесуели та Ірану.