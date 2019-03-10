США зажадали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти

Фото: Елліот Абрамс (twitter.com/O_lloyd)

США заявили, що Індія повинна стати на бік венесуельського народу

Спецпосланець США у Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що Сполучені Штати вимагають від уряду Індії припинити закупівлю венесуельської нафти, яка є самим головним джерелом доходу для уряду чинного президента Ніколаса Мадуро, проти якого США мають намір посилити санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми заявили, що вони не повинні допомагати цьому режиму, а повинні стати на бік венесуельського народу", - заявив Абрамс.

Також він розповів, що адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася з таким посланням і привела подібні аргументи і для іноземних банків і приватних компаній, які ведуть справи з урядом Мадуро. Дипломат заявив, що вони використовували американський підхід "спорів, умовлянь і переконань".

Також на Індію чинять тиск регіональні союзники, які виступали в підтримку лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США ввели нові санкції проти Венесуели. До списку санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA Мануель Кеведо, який з 1 січня 2019 року займає пост президента ОПЕК.