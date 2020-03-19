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Ціни на нафту продовжили рости після обвалу

Новини » Економіка     19.03.2020 - 19:36
Ціни на нафту продовжили рости після обвалу
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Нафта Brent подорожчала сьогодні на 11%

Ціни на нафту марок Brent та WTI продовжили рости 19 березня після вчорашнього рекордного обвалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

За даними лондонської біржі, ціни на нафту північноморської марки Brent під час торгів 19 березня різко виросли, досягнувши позначки у 27,57 долара за барель, що на 11% вище рівня закриття попередніх торгів, коли вартість становила 24,88 долара.

При цьому ціни на нафту марки WTI також продовжили зростання. На піку торгів ціни на нафту WTI піднялися до 25,66 долара за барель, що приблизно на 23,2% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, під час вчорашніх торгів на лондонській біржі ICE ціни на нафту північноморської марки Brent впали нижче 25 доларів за барель. Востаннє нафта марки Brent падала до такої позначки у травні 2003 року, тобто майже 17 років тому.

Також РБК-Україна писало, що 19 березня ціни на нафту північноморської марки Brent почали зростати. Станом на 01:40 за київським часом ціни на нафту Brent торгувалися на позначці 26,42 долара за барель.

Додамо, Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на нафту марки Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

Ціна на нафту Brent піднялася вище за 26 доларів Ціни на нафту впали нижче 27 доларів вперше за 17 років
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