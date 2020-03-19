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Нафта дорожчає після рекордного обвалу

Новини » Фінансова криза 2020     19.03.2020 - 14:02
Нафта дорожчає після рекордного обвалу
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Після рекордного падіння ціни трохи відновилися

Ціни на нафту у четвер, 19 березня, ростуть, у той час як інвестори намагаються зрозуміти, наскільки ефективними будуть масштабні заходи стимулювання центробанків для підтримки глобальної економіки по мірі посилення шоку від пандемії коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 5% до 26,00 доларів за барель, ф'ючерси на WTI додали 12% до 22,8 доларів. У середу Brent впала на 13%, WTI впала майже на 25%.

"Після 24-процентного падіння ціни на нафту ростуть на тлі деякого вичерпання розпродажу і по мірі того, як лідери США і Європи запускають... допомогу та стимули", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик з ринків OANDA в Нью-Йорку.

Зазначимо, Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

Нагадаємо, організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту на 0,92 млн барелів на добу.

Ціна на нафту Brent піднялася вище за 26 доларів Ціна на нафту Brent впала нижче 25 доларів
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