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Ціна на нафту Brent піднялася вище за 26 доларів

Новини » Економіка     19.03.2020 - 01:56
Ціна на нафту Brent піднялася вище за 26 доларів
Ілюстративне фото (pixabay.com/Bru-nO)

Нафта Brent торгується на рівні 26,42 долара за барель

Ціни на нафту північноморської марки Brent під час торгів 19 березня піднялися вище за 26 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

За станом на 01:40 за київським часом ціни на нафту Brent торгувалися на позначці 26,42 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту марки Brent вперше за 17 років опустилися до позначки нижче 27 доларів. Ціни на травневі ф'ючерси нафти марки WTI впали при цьому до позначки 24,44 долара за барель.

На торгах в середу, 18 березня, ціна нафти марки Brent впала нижче 25 доларів за барель. Станом на 19:37 за київським часом вартість ф'ючерсу на нафту Brent в ході торгів на лондонській біржі впала на 13%, досягнувши позначки в 24,9 долара за барель.

Востаннє на таких рівнях ціни на нафту були в травні 2003 року, тобто майже 17 років тому.

Додамо, 16 березня ціна нафти Brent становила менше ніж 30 доларів за барель, що стало найбільш різким зниженням з січня 2016 року. В цілому з початку року ціни на нафту знизилися на 50%.

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