Ціни на нафту наблизилися до максимуму з початку 2019

Фото: ціна нафти Brent продовжує зростати (David McNew/Getty Images)

Ціна нафти Brent знаходиться на позначці 67,75 долара

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 19 березня 2019 року, знаходиться вище 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Cтаном на 10:42 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,34 долара. Це на 0,39% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні ф'ючерси на нафту торгуються без різких коливань і продовжують триматися поблизу максимуму завдяки скорочення видобутку на чолі з ОПЕК. Крім того, підтримку цінам надають санкції США проти Ірану та Венесуели, однак зростання видобутку в США дещо обмежує підйом.

Напередодні скасували заплановану на квітень зустріч у форматі ОПЕК+, фактично продовживши скорочення видобутку як мінімум до червня, коли мають пройти наступні переговори групи. Очікується, що рівень дотримання пакту ОПЕК+ найближчими тижнями досягне 100%.

Минулого тижня ціни на нафту досягли максимуму за чотири місяці. Ціни підвищувалися кілька сесій поспіль на тлі несподіваного скорочення товарних запасів палива в США і очікування можливого продовження угоди ОПЕК.