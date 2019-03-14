Ціни на нафту досягли максимуму за чотири місяці

Ціна нафти Brent знаходиться на позначці 67,73 долара
Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 14 березня 2019 року, знаходиться вище позначки 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.
Станом на 09:10 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,73 долара. Це на 0,67% вище рівня закриття попередніх торгів.
Відзначимо, ціни на нафту підвищуються четверту сесію поспіль, досягнувши максимальних позначок за чотири місяці. Підвищення цін відбувається на тлі несподіваного скорочення товарних запасів палива в США і очікування можливого продовження угоди ОПЕК.
За даними американського Міненерго, товарні запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,86 млн барелів, хоча експерти очікували підвищення на 3,3 млн барелів.
Крім того, позитивне ставлення до ризику на всіх ринках підтримують новини з Британії. В середу британський парламент відмовився від варіанту Brexit без угоди про подальшу співпрацю в ЄС.
Нагадаємо, напередодні нафта дорожчала на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК.