Рівень дотримання пакту ОПЕК+ в найближчі тижні досягне 100%

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Міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що ОПЕК і партнери доведуть рівень дотримання угоди про скорочення видобутку до 100%

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що ОПЕК і партнери організації доведуть рівень дотримання угоди про скорочення видобутку до 100% і навіть перевищать його в найближчі тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, основними факторами, що впливають на дії групи, є рівні запасів і нафтових інвестицій.

Халід аль-Фаліх також сказав, що ОПЕК і союзникам картелю варто подумати над тим, чи є необхідність проводити зустріч у квітні. Він додав, що США не чинять тиск на ОПЕК з метою змусити організацію збільшити видобуток.

"Тиск на нас чинить лише ринок", - сказав міністр.

Також він зазначив, що необхідності змінювати політику щодо видобутку до червня немає. Крій того, міністр підкреслив, що поки рівні запасів зростають, політика залишиться незмінною, і картель не буде змінювати курс, поки не побачить зниження запасів.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent 14 березня 2019 року вперше з листопада перевищила 68 доларів за барель.

Додамо, в листопаді минулого року ціни на нафту почали падати після заяви президента США Дональда Трампа про подальші відносини з Саудівською Аравією після вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи. Американський лідер підкреслив, що не має наміру руйнувати економіку США і Саудівської Аравії, а Вашингтон залишиться партнером Ер-Ріяда.