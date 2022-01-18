Goldman Sachs прогнозує подорожчання нафти: коли чекати 100 доларів за барель

Фото: нафта може подорожчати до 100 доларів в кінці 2022 року (GettyImages)

Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо нафти марки Brent на 2022 і 2023 роки. Інвестиційний банк прогнозує зростання цін на нафту до 100 доларів за барель в третьому кварталі 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Як наголошується в огляді банку, надійні фундаментальні показники дозволили звернути назад падіння цін в минулому році. На ринку зберігався дивно великий дефіцит, при цьому штам "Омікрон" досі справив набагато менший вплив на попит, ніж "Дельта".