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Goldman Sachs прогнозує подорожчання нафти: коли чекати 100 доларів за барель

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 11:11
Goldman Sachs прогнозує подорожчання нафти: коли чекати 100 доларів за барель Фото: нафта може подорожчати до 100 доларів в кінці 2022 року (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо нафти марки Brent на 2022 і 2023 роки. Інвестиційний банк прогнозує зростання цін на нафту до 100 доларів за барель в третьому кварталі 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Як наголошується в огляді банку, надійні фундаментальні показники дозволили звернути назад падіння цін в минулому році. На ринку зберігався дивно великий дефіцит, при цьому штам "Омікрон" досі справив набагато менший вплив на попит, ніж "Дельта".

Нагадавши, ціни на нафту 18 січня зросли до семирічного максимуму. Ф'ючерси на нафту марки Brent до 87,85 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI підскочили 85,50 доларів за барель. Обидва еталонні показники досягли найвищого рівня з жовтня 2014 року.

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