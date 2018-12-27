Ціни на нафту перейшли до стійкого зростання

Ілюстративне фото (OilNow)

Brent торгується на позначці 53,84 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 грудня 2018 року, знаходиться вище позначки 53 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:24 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 53,84 долара. Це на 3,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, напередодні ціни на нафту стабілізувалися після істотного падіння на початку тижня. В понеділок 24 грудня Brent під час торгів подешевшала більш ніж на 10%.

Підтримку нафтовим цінам надає ралі на фондових ринках. Зокрема, індекси США завершили торги в середу зростанням на 5-6% після падіння в понеділок (за підсумками торгів 24 грудня індекс Dow Jones просів майже на 7%, S&P - на 7,1%, NASDAQ - на 8,4%), у вівторок американські ринки були закриті на різдвяні свята.

Наголошується, що всі три головних індекси продемонстрували найбільший одноденний приріст з березня 2009 року. Цьому сприяло зростання котирувань акцій Amazon, Facebook, Netflix, Exxon Mobil і Chevron більш ніж на 8%.