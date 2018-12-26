Ціни на нафту стабілізувалися після вчорашнього падіння

Ілюстративне фото (OilNow)

Brent торгується на позначці 50,41 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 26 грудня 2018 року, знаходиться вище позначки в 50 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:43 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 50,41 долара. Це на 2,17% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, напередодні ціни на Brent опускалися до мінімуму з червня 2017 року. Зокрема, в ході торгів Brent дешевшала до позначки нижче 48 доларів.

Зазначимо, причиною падіння цін на нафту став так званий "шатдаун" уряду США, який виник після того, як влада не змогла прийняти тимчасовий бюджет. Крім того, негативно на ціни вплинуло рішення Федеральної резервної системи (ФРС) підвищити ключову ставку до максимальних за десятиліття показників 2,25-2,5%.

На ці новини фондові ринки США відреагували значним падінням. Зокрема, за підсумками торгів 24 грудня індекс Dow Jones знизився майже на 7%, S&P -на 7,1%, NASDAQ - на 8,4%.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не може сказати, коли уряд відновить роботу. Він також додав, що "шатдаун" триватиме, поки не вирішиться питання про гроші для зміцнення кордону з Мексикою.