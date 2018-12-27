Цены на нефть перешли к устойчивому росту

Иллюстративное фото (OilNow)

Brent торгуется на отметке 53,84 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 27 декабря 2018 года, находится выше отметки в 53 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:24 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 53,84 доллара. Это на 3,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, накануне цены на нефть стабилизировались после существенного падения в начале недели. В понедельник 24 декабря Brent в ходе торгов подешевела более чем на 10%.

Поддержку нефтяным ценам оказывает ралли на фондовых рынках. В частности, индексы США завершили торги в среду ростом на 5-6% после падения в понедельник (по итогам торгов 24 декабря индекс Dow Jones просел почти на 7%, S&P - на 7,1%, NASDAQ - на 8,4%), во вторник американские рынки были закрыты на рождественские праздники.

Отмечается, что все три главных индекса продемонстрировали самый большой однодневный прирост с марта 2009 года. Этому способствовал рост котировок акций Amazon, Facebook, Netflix, Exxon Mobil и Chevron более чем на 8%.